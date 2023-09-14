

Минобороны Грузии рассекретит поездки Саакашвили на воздушных судах в ответ на критику о частном визите премьера чартерным рейсом

14.09.2023 11:15





Минобороны Грузии начало процесс рассекречивания договоров, заключенных в связи с поездками бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на воздушных судах, — говорится в заявлении Министерства обороны.



Как заявляют в ведомстве, данный процесс осуществляется соответствующей комиссией в ведомстве в соответствии с законодательством.



«В связи с высоким общественным интересом и информацией, распространенной в СМИ, Министерство обороны Грузии начало процесс рассекречивания договоров, заключенных в связи с поездками бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на воздушных судах. Данный процесс осуществляется соответствующей комиссией в ведомстве в соответствии с законодательством. Данное рассекречивание касается договоров, заключенных между Министерством обороны и ООО «Georgian Airways» в 2010, 2011 и 2012 годах.



Примечательно, что на основании соответствующего приказа министра от 2012 года уже рассекречены два договора, заключенные с ООО «Georgian Airways» и Министерством обороны Грузии. Для обслуживания данных договоров из бюджета Минобороны было выделено 14 миллионов лари», — отмечается в информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





