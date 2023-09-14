

Илон Маск передаст Пентагону контроль над спутниками Starlink в Украине

14.09.2023 11:17





Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск больше не будет отвечать за границы и правила использования спутников над небом Украины, о чем заявил его биограф Уолтер Айзексон в интервью Washington Post.



По словам биографа, Маск решил передать контроль после сильной критики из-за того, что он не включил Starlink у берегов Крыма. Из-за этого ВСУ не атаковали российский военно-морской флот.



Считалось, что Маск намеренно отключил их из-за страха, что РФ в ответ на возможную атаку использует ядерное оружие. Первая информация об этом появилась из его биографии авторства Айзексона. Позже на технологической конференции All-In Summit Маск заявил, что он не смог включить спутники из-за санкций, действующих в отношении полуострова после его аннексии в 2014 году.



Спутники Starlink раздают высокоскоростной интернет в недоступных местах территории Украины. С его помощью ВСУ могут наносить точные удары по армии РФ и управлять беспилотниками. Космические спутники помогают и мирным жителям — с ними у них больше возможности связаться с близкими. Первые терминалы в Украине активировали уже 26 февраля 2022 года.





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