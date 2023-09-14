

Посол ЕС в Грузии: мы ожидаем от Грузии прогресса в области деолигархизации

14.09.2023 11:30





До публикации отчета о расширении ЕС остается несколько недель, а до окончательного решения о предоставлении или отказе в предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС 3 месяца, напоминает посол Евросоюза в Грузии. Между тем, за это время государству всё еще предстоит принять ряд изменений, сказал Павел Герчинский:



«Осталось еще несколько недель, и мы надеемся, что все включатся в работу, она продолжится и до того, как будет представлен расширенный отчет будет наблюдаться как можно больший прогресс. Все приоритеты одинаково важны, но, как вы слышали от верховного представителя ЕС Жозепа Борреля, мы особенно ожидаем прогресса в области деолигархизации, реформы судебной системы, свободы СМИ и в целом как можно большего прогресса на всех фронтах.



До публикации отчета о расширении, который следует ожидать примерно в середине октября, осталось еще несколько недель, окончательное решение должно быть принято 27 государствами-членами ЕС, которые встретятся на самом высоком политическом уровне, на уровне премьер-министров и президентов, в конце декабря и примут единогласное решение», — отметил посол.





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