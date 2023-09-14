

Папуашвили: Основная философия оппозиции – идти против собственного государства и не уважать Конституцию

14.09.2023 12:04





В том случае, если суд установит, что Конституция нарушена, это будет правовая и моральная оценка действий президента. Оппозиция же заранее говорит, что ни во что не ставит Конституцию, - заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, основная философия оппозиции – идти против собственного государства и не уважать Конституцию.



«Факт, что оппозиция не собирается поддерживать импичмент, что само по себе оголяет их отношение к Конституции. Мы говорим об основном законе страны, согласованном людьми… Это рамки, в которых мы действуем. На наш взгляд, президент своими действиями вышла из этих рамок. Конституционный суд вынесет правовой вердикт. Оппозиция же заранее заявляет, что ни во что не ставит Конституцию, и им неважно, нарушена она или нет. Их основная философия — идти против собственного государства и не уважать Конституцию, что они и делали, когда были у власти», — заявил Папуашвили.



Кроме того, Папуашвили сказал и по поводу распространенной информации о том, что Михаила Саакашвили будучи у власти тратил бюджетные средства на полеты личного характера.



«Деньги, уплаченные народом Грузии, «Национальное движение» считало собственными карманными деньгами. Они использовали их для собственного благополучия. Все это известно нашему обществу по квитанциям и различным документам. Важно, чтобы, с одной стороны, такие вопросы были обнародованы и если есть признаки преступления, разумеется, это должно быть расследовано», - завил Папуашвили.





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