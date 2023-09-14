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Павел Герчинский: Процедура импичмента не способствует тому, чтобы Грузия стала сильной, стабильной страной
14.09.2023 12:05
Мы хотим, чтобы Грузия была стабильной, сильной страной, с сильными институтами. Поэтому процедура импичмента не способствует тому, чтобы Грузия стала сильной, стабильной страной с сильными институтами, - заявил журналистам посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.
«Как иностранный дипломат, я должен быть очень осторожен в отношении импичмента президента, потому что я не хочу вмешиваться во внутренние дела Грузии. А чего мы желаем в связи с Грузией, так это того, чтобы она была стабильной, сильной страной, с сильными институтами. Таким образом, процедура импичмента не способствует тому, чтобы Грузии стала сильной, стабильной страной», - отметил посол.
Вместе с тем, на вопрос, обсуждалась ли на встрече с президентом Грузии Саломе Зурабишвили тема импичмента, посол ответил: «Главной темой нашей встречи была евроинтеграция Грузии».
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