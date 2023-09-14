

Вашадзе: Посольство США не могло ничего подтвердить по поводу военной базы

14.09.2023 13:01





«Посольство США не могло бы ничего подтвердить. Это дипломатическое представительство в Грузии», — заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе в связи с заявлением посольства США, согласно которому, Соединенные Штаты Америки не предлагали Грузии создание на её территории американской военной базы.



Вместе с тем, по словам Вашадзе, американское военное представительство действительно принесет безопасность Грузии перед вступлением в НАТО, что в интересах Грузии.



«В своем заявлении я говорил о предоставлении современного типа вооружения и специальном военном сотрудничестве нового поколения. Между прочим, вчера Темур Якобашвили также подтвердил из Соединенных Штатов Америки, что здесь речь идет о первичном представительстве, которое отвечает нашим интересам, подразумевающем размещение американской военной бызы. Я сказал, что были намеки на эту тему. Еще раз говорю, да, например, гарантом безопасности Южной Кореи является американская военная база. Гарантом безопасности Японии, которая не является членом НАТО, является американская военная база. Прежде чем мы вступим в НАТО, американское военное представительство в Грузии обязательно обеспечит нам безопасность. В этом и есть интерес Грузии. Я задаю вопрос, почему выскочили Кобахидзе, Мдинарадзе и Каладзе и в один голос начали утверждать, что оказывается, американская военная база никак не обеспечит нашу безопасность. В 80 странах находятся американские военные базы, а большинство из них не являются членами НАТО, но их безопасность обеспечивается специальными соглашениями о военном сотрудничестве с Америкой. В национальных интересах Грузии, чтобы Россия никогда не осмелилась напасть на Грузию. Получается, в чьих интересах то, чтобы в Грузии не было американской базы? В интересах России», — заявил Георгий Вашадзе.







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