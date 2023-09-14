

Посол ЕС в Грузии: «Президент Еврокомиссии описала факты»

14.09.2023 13:03





«Президент Еврокомиссии описала факты», — так посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский ответил на вопрос о заявлении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, где она дала разные оценки Украине, Молдове и Грузии.





«Говоря о странах, которые стремятся вступить в Евросоюз, она сказала правду, честно описала факты. Как вы все знаете, Украина, Молдова и ряд стран Западных Балкан уже имеют статус кандидатов. На данный момент Грузия не имеет статуса кандидата, и мы все надеемся, что этот процесс будет быстро продвигаться вперед», — сказал Герчинский.



Президент Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления в Европарламенте,

сделала заявление касательно темы расширения Евросоюза.



Она отметила, что будущее Евросоюза включает в себя Украину и Молдову. Однако президент Еврокомиссии не сказала того же о Грузии.



«Будущее Украины – в нашем Союзе. Будущее Западных Балкан – в нашем Союзе. Будущее Молдовы – в нашем Союзе», — заявила глава ЕК.



Между тем относительно Грузии Урсула фон дер Ляйен использовала иную фразу:



«И я знаю, насколько важна перспектива ЕС для многих людей в Грузии».



Напомним, летом прошлого года Украине и Молдове предоставили статус кандидата на вступление в ЕС, а Грузии предоставили только «европейскую перспективу».





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