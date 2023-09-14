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Оливер Вархели: «Надеемся, что правительство Грузии выполнит условия»


14.09.2023   13:16


Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели заявил, что Грузия выполнила только три из двенадцати рекомендаций, полученных из Брюсселя в прошлом году.

Он также выразил надежду на то, что правительство Грузии исполнит пожелания народа и выполнит все рекомендации ЕС.

«Ясно, на каких условиях Грузия получит статус кандидата. В прошлом году Европейский совет ясно изложил эти условия. Я надеюсь, что Грузия их выполнит, и мы сможем сделать позитивное предложение и Грузии.

Правительство выполнило три из двенадцати приоритетов. Сейчас важна каждая минута, потому что уже в октябре нам предстоит представить отчет. Мы видим, что грузинский народ хочет вступления в ЕС и кандидатства. Надеемся, что правительство выполнит условия, и мы перейдем к следующему шагу», — сказал он в интервью телеканалу «Аlanews».

Ранее Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель в ходе двухдневного визита в Тбилиси сделал аналогичное заявление, указав, что грузинское руководство пока выполнило лишь три рекомендации, а реформы в области судебной системы, защиты прав человека, медиаплюрализма и прекращения поляризации до сих пор не осуществлены в полной мере.

По оценке правительства Грузии, большинство рекомендаций ЕС уже выполнены и Грузия заслуживает получения статуса.


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