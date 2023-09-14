

Деканоидзе: Разговоры «Грузинской мечты» о предыдущей власти больше неинтересны

14.09.2023 13:27





Очень смешно, что во время этого очень серьезного коррупционного шага премьера власти снова начинают говорить о предыдущей власти. Разговоры о предыдущей власти больше неинтересны, тогда как Ираклий Гарибашвили известен как один из ярых коррупционеров и, кстати, был изгнан Бидзиной Иванишвили и подозревался в темных делах именно в связи с «кланом», - заявила оппозиционный депутат парламента Грузии Хатия Деканоидзе, откликаясь на заявление Минобороны о полетах третьего президент Грузии Михаила Саакашвили за счет государства.



По ее словам, уже прошло 11 лет как сменилась власть, а «Грузинская мечта» при своих позорных шагах продолжает напоминать о предыдущей власти.



«Очень смешно, что во время этого очень серьезного коррупционного шага премьера власти снова начинают говорить о предыдущей власти. Прошло 11 лет. Вот уже 11 лет «Грузинская мечта» при всех своих позорных шагах вспоминает о предыдущей власти, поэтому, я думаю, гражданам это уже неинтересно. Граждан интересует, где премьер-министр Грузии, имеющий очень низкую зарплату в ареале чиновника, достал 40 тысяч евро, или где их взял его отец, который является пенсионером. Зря они ссылаются на предыдущую власть», - заявила Деканоидзе.



Она также коснулась импичмента президента Грузии и заявила, что инициатива оппозиции не входить в зал во время голосования по этому вопросу практически означает, что оппозиция не доверяет друг другу.





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