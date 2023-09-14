

Сигнализация при стихийных бедствиях в Грузии установлена только в Казбегском муниципалитете

14.09.2023 13:52





В настоящее время швейцарская система звуковой сигнализации при стихийных бедствиях установлена в Грузии только в зоне ледника Девдорак, в Казбегском муниципалитете, сообщило IPN со ссылкой на Национальное агентство окружающей среды.



Во всех остальных случаях действует общая система раннего оповещения через sms ( за трое суток, за сутки, за несколько часов) и сообщения распространяются в случае прогноза экстремальных погодных явлений – ливневых дождей, усиления ветра, засухи, аномально высоких или низких температур.



“Такие ранние предупреждения не могут быть подготовлены в случае быстро и внезапно развивающихся конкретных катаклизмов, в том числе лавин, оползней, селей… При такого рода событиях эффективен может быть только звуковой сигнал”, – отметили в Агентстве. Здесь же сказали, что сейчас идет работа над совершенствованием системы предупреждений о рисках.



Тема того, как работает в Грузии система оповещений при стихийных бедствиях стала актуальной после серии трагедий этим летом – схода оползня в поселке Шови и наводнения и оползней в селах Гурии.



* Девдоракский ледник (დევდარაკი) — долинный ледник на Большом Кавказе на северо-восточном склоне Казбека. Находится, главным образом, в пределах Казбегского муниципалитета Грузии на границе с Россией. Небольшая часть в верховьях ледника относится к территории Российской Федерации. Принадлежит к числу активных ледников, известен мощными обвалами, которые называют сёрджами. Последний такой обвал произошел в 2014 году.



Источник: Новости - Грузия

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