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Сигнализация при стихийных бедствиях в Грузии установлена только в Казбегском муниципалитете


14.09.2023   13:52


В настоящее время швейцарская система звуковой сигнализации при стихийных бедствиях установлена в Грузии только в зоне ледника Девдорак, в Казбегском муниципалитете, сообщило IPN со ссылкой на Национальное агентство окружающей среды.

Во всех остальных случаях действует общая система раннего оповещения через sms ( за трое суток, за сутки, за несколько часов) и сообщения распространяются в случае прогноза экстремальных погодных явлений – ливневых дождей, усиления ветра, засухи, аномально высоких или низких температур.

“Такие ранние предупреждения не могут быть подготовлены в случае быстро и внезапно развивающихся конкретных катаклизмов, в том числе лавин, оползней, селей… При такого рода событиях эффективен может быть только звуковой сигнал”, – отметили в Агентстве. Здесь же сказали, что сейчас идет работа над совершенствованием системы предупреждений о рисках.

Тема того, как работает в Грузии система оповещений при стихийных бедствиях стала актуальной после серии трагедий этим летом – схода оползня в поселке Шови и наводнения и оползней в селах Гурии.

* Девдоракский ледник (დევდარაკი) — долинный ледник на Большом Кавказе на северо-восточном склоне Казбека. Находится, главным образом, в пределах Казбегского муниципалитета Грузии на границе с Россией. Небольшая часть в верховьях ледника относится к территории Российской Федерации. Принадлежит к числу активных ледников, известен мощными обвалами, которые называют сёрджами. Последний такой обвал произошел в 2014 году.


Источник: Новости - Грузия
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