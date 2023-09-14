

Кобахидзе обвинил бывшего посла США в нанесении ущерба грузино-американским отношениям

14.09.2023 13:54





Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе обвинил уже бывшего посла США Келли Дегнан в нанесении ущерба грузино-американским отношениям.



По его словам, после того как Келли Дегнан покинула Грузию, посольство США начало распространять объективные заявления.



Речь идет о заявлении посольства США вчера, 13 сентября, в котором посольство отреагировало на информацию, распространенную в СМИ, и опровергло предложение США создать американскую военную базу в Грузии.



«Вы помните, как Келли Дегнан наносила вред грузино-американским отношениям, а после ухода Дегнан вы увидели, что посольство распространяло объективную информацию и разоблачало коллективное «Национальное движение» во лжи, чего раньше не происходило. Надеюсь, что новый посол также будет объективно работать над углублением грузино-американских отношений», — сказал Ираклий Кобахидзе.



Бывший посол США Келли Дегнан, неоднократно становилась объектом обвинений и критики со стороны представителей «Грузинской мечты». В своем последнем интервью «Радио Свобода» Келли Дегнан отвечая на вопрос о критике со стороны правящей партии, сказала: «политики говорят то, что говорят – даже когда знают, что это неправда. Я не принимаю это на свой счет». По ее словам, самое главное то, что говорит народ Грузии, и это «предельно ясно».





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