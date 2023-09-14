

«Лело» расчитывает на создание третьего альтернативного политического центра

14.09.2023 14:22





Без стеснения скажу, что мы проводим национальные исследования в масштабе всей Грузии, которые дадут нам ответ, чего хочет общество, как и с кем представляет оно «Лело». К примеру, нам представляется сотрудничество «Лело» с «Дроа» и «Гирчи», с каким-нибудь гражданским движением Ники Гварамия, с Нино Ломджария, Саломе Зурабишвили, Анной Долидзе, - заявил член партии «Лело» Ираклий Купрадзе, участвуя в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс».



По его словам, двумя партиями, с которыми «Лело» не мыслит политического сотрудничества, являются «Грузинская мечта» и «Национальное движение».



«Как должна произойти смена власти?» Это должно случиться с помощью усиленного третьего альтернативного центра, настоящего альтернативного центра, выходящего за рамки двухпартийной поляризации «Национального движения» и «Грузинской мечты». Это следует сделать с теми политическими лицами, в том числе и неполитическими лицами, политическими субъектами, в отношении которых нет тяжелых политических вопросов и у которых нет тяжелого прошлого. Все, минус «Грузинская мечта» и «Национальное движение». Здесь есть важные оговорки – содержательное сходство и прозападность как лейтмотив должны сопровождать весь этот процесс, потому что в этом выход и все такого рода единения должны быть согласованы с обществом.



На данном этапе, без стеснения скажу, что мы проводим национальные исследования в масштабе всей Грузии, которые дадут нам ответ, чего хочет общество, как и с кем представляет оно «Лело». К примеру, нам представляется сотрудничество «Лело» с «Дроа» и «Гирчи», с каким-нибудь гражданским движением Ники Гварамия, с Нино Ломджария, Саломе Зурабишвили, Анной Долидзе... Мы всегда спрашиваем общество, каков его заказ. Мы проводим эти исследования и ждем соответствующих ответов, и затем это будет исполнено», - заявил Купрадзе.



По его словам, уже существует коммуникация со всеми политическими субъектами по вопросу формирования т.н. третьей силы.



Что касается инициативы «Лело» относительно импичмента премьер-министру Грузии Ираклия Гарибашвили, то, как отметил Купрадзе, этот вопрос остается актуальным и к нему не присоединяется лишь небольшая часть парламентской оппозиции.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





