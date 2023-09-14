

Каладзе: Мы сделали много хорошего, осуществили много реформ, наша страна заслуживает статуса кандидата

14.09.2023 14:36





«Мы сделали много хорошего, осуществили много реформ, наша страна заслуживает статуса кандидата», — заявил мэр столицы Каха Каладзе.



По его словам, он настроен оптимистично и надеется, что Грузия получит статус кандидата в ЕС.



«Предоставление или непредоставление нам статуса кандидата является частью политической повестки дня. Какое бы ни было принято политическое решение, когда нам не дали статуса кандидата, нам приходилось много раз объяснять, что это несправедливое, ошибочное решение. Если какая-то страна действительно заслуживала этот статус, так это Грузия со всяческими реформами, прогрессом, достижениями, хотя мы все прекрасно знаем, почему было принято такое решение. Несмотря на это, я все же настроен оптимистично. Я думаю, что наша страна получит статус кандидата. Мы действительно сделали много хорошего, осуществили много реформ, и наша страна заслуживает этот статус», — сказал Каха Каладзе.





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