

Каладзе: Когда некоторые европарламентарии делают позорные заявления, это оскорбительно

14.09.2023 15:24





Когда конкретные люди пытаются пустить нам пыль в глаза, не следует склонять голову и позволять такое. Мы умеем и дружить, и быть партнерами, и готовы к сотрудничеству. Когда же некоторые депутаты Европарламента делают позорные заявления, это оскорбительно, - заявил журналистам генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе.



Как отмечает Каладзе, правящая команда готова к сотрудничеству и дружбе, но в правильных формах, а не посредством «подзатыльников и оскорблений».



«Все пользуются очень большим уважением с нашей стороны, и это важно. Но когда конкретные люди пытаются пустить нам пыль в глаза, не следует склонять голову и позволять такое, когда вы правы. Мы умеем и дружить, и быть партнерами, и готовы к сотрудничеству. Когда же некоторые депутаты Европарламента делают позорные заявления, это оскорбительно. Мы уважающие себя люди, пусть мы малая страна, у нас малая экономика, но мы страна с великой культурой и традициями, которыми мы гордимся. Будь то партнерство, дружба или сотрудничество, мы хотим этого в правильных формах, а не так, чтобы кто-то делал это посредством подзатыльников и оскорблений.



Разве не оскорбительно, что вопрос о преступнике Саакашвили ставится в противовес европейскому будущему страны?! Такие темы, что очень плохо и требует соответствующего ответа, независимо от того, кто бы это ни был и какую должность не занимал», - отметил Каладзе.





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