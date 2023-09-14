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На 68-м заседании Комиссии по интеграции Грузии в ЕС был принят план действий по т.н деолигархизации
14.09.2023 15:52
Под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили состоялось 68-е заседание Комиссии по интеграции Грузии в Евросоюз.
По информации пресс-службы премьер-министра, на заседании, состоявшемся в администрации правительства, члены комиссии обсудили вопросы предотвращения чрезмерного влияния интересов в политической, экономической и общественной жизни Грузии, и приняли план действий по т.н деолигархизации, который был разработан на основе рекомендаций Венецианской комиссии и Евросоюза.
«Документ включает в себя т.н пакет изменений в законодательство, которые необходимо внедрить системным подходом, где прописаны конкретные сроки принятия соответствующих законодательных изменений.
Документ содержит семь различных направлений, среди которых: антикоррупционное и антимонопольное направления, вопросы отмывания денег и медиаплюрализма, а также меры, которые необходимо осуществить в сфере правосудия.
После принятия документа, МИДу Грузии будет дана рекомендация продолжить дополнительные консультации с европейскими партнерами.
После принятия правительством документа, рабочий процесс будет перенесен в парламент Грузии», — отмечается в информации пресс-службы премьер-министра.
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