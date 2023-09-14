

Хабеишвили: Можно же дать пленнику Путина передохнуть хотя бы в заключении?

14.09.2023 16:28





Я вам отвечу однозначно, что назначение Гиги Угулава на какую-либо партийную должность не рассматривалось и не рассматривается, - заявил председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили.



Как отметил Хабеишвили, он приветствует любое единство против Бидзины Иванишвили и вокруг Михаила Саакашвили.



«Я встречаюсь и с Гиги Угулава и абсолютно со всеми, кого вы только можете себе представить или не представить. Мы разговариваем со всеми, в том числе и вы, [журналист], можете быть медиатором. Мы также можем переговорить и с Никой [Мелиа], если он решит, что будет бороться с Бидзиной Иванишвили», - отметил Хабеишвили.



На вопрос, должно ли начаться расследование трат Михаила Саакашвили во время его президентства, Хабеишвили ответил: «Можно же дать пленнику Путина передохнуть хотя бы в заключении и не говорить о нем снова и снова? Это неловко».



«Я убежден, что вы — поколение, поступившее без взяток. Я сидел с зонтиком во время уроков, потому что в классных комнатах шел дождь. Вы не устали? О каком бюджете идет речь, которого не существовало во времена Шеварднадзе, и который был лишь на бумаге. Этот человек оставил более 10 миллиардов. Вы хоть раз думали сказать спасибо президенту, создавшему изобилие? Они придумывают тысячи мерзостей. Он в заключении – на все дан ответ», - отмечает Хабеишвили.



Для справки, Министерство обороны Грузии начало процесс рассекречивания договоров, заключенных в связи с поездками бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на воздушных судах. Как отмечается в заявлении ведомства, данное рассекречивание касается договоров, заключенных между Министерством обороны и ООО «Georgian Airways» в 2010, 2011 и 2012 годах.





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