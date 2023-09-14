

Ботковели: Ни одна проевропейская политическая сила не должна становиться участником игры «Русской мечты»

14.09.2023 16:35





Мы не ищем предателей в других партиях и пусть все смотрят за своей партией, - заявил один из лидеров «Национального движения» Георгий Ботковели, говоря об импичменте президента Грузии.



По его словам, ни одна проевропейская политическая сила не должна становиться участником игры «Русской мечта».



«Я не знаю, кто в ком ищет предателя, но если кто-то ищет предателя, пусть ищет его в себе. Мы не ищем предателей в других партиях и пусть все смотрят за своей партией. Сегодня ни одна проевропейская политическая сила не должна становиться участником игры «Русской мечты». Каждый день мы видим признательные показания властей, что они не стремятся к тому, чтобы Грузия получила статус кандидата [в члены ЕС]», - заявил Ботковели.





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