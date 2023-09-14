

ЕНД не будет участвовать в запланированном в парламенте процессе импичмента президента

14.09.2023 16:42





«Согласно решению политсовета «Единого национального движения», фракция в парламенте не будет участвовать в процедуре импичмента, чтобы исключить любые инсинуации, спекуляции», — заявила член «Единого национального движения» Тина Бокучава.



По ее словам, «Национальное движение — сила в единстве» не будет присутствовать на заседании.



«Мы не будем участвовать в грязной игре Иванишвили, которая в первую очередь служит саботажу европейского выбора нашей страны. Именно с этой целью фракции «Единое национальное движение – сила в единстве» не будет в зале, когда Иванишвили будет разыгрывать процесс под названием импичмент, который на самом деле направлен на то, чтобы помешать Грузии получить статус кандидата и не осуществить наш европейский выбор. Это наша твердая решимость, которая сегодня еще раз подтверждена политсоветом, главным руководящим органом «Единого национального движения», — заявила Бокучава.







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