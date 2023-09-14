

США передали медицинским клиникам Рача-Лечхуми компьютерное оборудование

14.09.2023 16:45





США передали медицинским клиникам края Рача-Лечхуми (Западная Грузия) компьютерное оборудование на сумму около 30 тысяч долларов. Информацию об этом распространяет Посольство США в Грузии.



«Мы продолжаем помогать Грузии повышать готовность и уровень реагирования в чрезвычайных ситуациях. На протяжении многих лет эта помощь включала передачу необходимого оборудования, а также необходимое обучение и обмен передовым опытом.



На этой неделе мы передали компьютерное оборудование на сумму более 30 тысяч долларов медицинским клиникам в Цагери, Лентехи, Амбролаури и Они, расположенным в крае Рача-Лечхуми.



Мы надеемся, что эта помощь поможет областному медицинскому центру в процессе ведения пациентов и улучшит медицинское обслуживание местного населения», — говорится в сообщении Посольства США.





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