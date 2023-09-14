

ЕНД призывает остальную оппозицию отказаться от участия в процедуре импичмента президента

14.09.2023 17:25





Попыткой отвлечь внимание от основных тем называет депутат от «Национального движения» Леван Бежашвили начало процесса импичмента президента Саломе Зурабишвили и призывает оппозиционные партии отказаться от участия в нем:



«Цель этой кампании — с одной стороны, выделить роль президента, будто это единственная государственная институция, которая борется за проевропейство и которая должна сменить европейские оппозиционные партии. Это, естественно, игры Иванишвили и «Грузинской мечты». «Национальное движение» не будет участвовать в этих играх «мечтателей». Мы призываем все политические группы прозападных оппозиционных партий даже не участвовать в обсуждении этих тем, поскольку обсуждение и активизация этих тем означает отвлечение внимания от основных политических вопросов», — сказал Бежашвили.



Решение о начале процедуры импичмента Зурабишвили было принято 1 сентября на заседании политсовета партии власти.



Теперь Конституционный суд в течение месяца должен подготовить заключение. Если ответ будет положительным, то депутатам предстоит проголосовать за отстранение президента Зурабишвили от должности.





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