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Народный защитник приступил к изучению вопроса о прекращении оказания услуг Центром развития детей и подростков
14.09.2023 18:53
Народный защитник Грузии распространяет заявление по поводу закрытия Центра развития детей и подростков Института развития ребенка.
Народный защитник призывает центральные и местные власти, поставщиков услуг (сервисов) и всех ответственных лиц представить пользующимся услугами бенефициарам, их законным представителям и терапевтам, предоставляющим услуги, как своевременную и полную информацию о причинах прекращения обслуживания, так и о соответствующих альтернативах.
Народный защитник приступил к изучению вопроса о прекращении оказания услуг Центром развития детей и подростков.
«В отчетах, подготовленных за эти годы, Народный защитник четко указал на малость услуг и перегруженность сервисных центров для детей с расстройством артистического спектра. Соответственно, он призывал ответственные ведомства расширить услуги и обеспечить их географическую доступность.
Исходя из этого, что неблагоприятная ситуация в стране в этом направлении еще больше усложняет процесс предоставления соответствующего альтернативного пространства более чем 100 бенефициарам, пользующимися услугами Центра развития детей и подростков, а также непрерывное продолжение процесса оказания услуг, государству следует приложить особые усилия для решения этого вопроса в срочном порядке.
Народный защитник по собственной инициативе уже приступил к изучению вопроса прекращения оказания услуг Центром развития детей и подростков и осуществит все необходимые мероприятия в рамках мандата», - говорится в заявлении.
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