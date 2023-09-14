

Президент представила парламенту двух кандидатов в члены Совета Национального банка

14.09.2023 19:03





Президент Грузии представила парламенту кандидатуры на две вакантные должности члена Совета Национального банка.



По сообщению пресс-службы президента, президент представила кандидатуры Наны Кейнишвили и Теймураза Хомерики.



До этого, в июне этого года, Саломе Зурабишвили представила парламенту кандидатуры Георгия Бакрадзе и Дмитрия Джапаридзе на две вакантные должности члена Совета Нацбанка, однако парламент не поддержал их кандидатуры. Члены парламентского большинства заявили тогда, что у них нет вопросов относительно компетентности кандидатов, но никаких консультаций между президентом и парламентом не проводилось, и кандидатуры заранее не согласовывались.



Совет Национального банка является высшим органом Нацбанка. Совет состоит из девяти членов. Председателем Совета Национального банка является президент Национального банка. Помимо председателя Совета, в состав Совета Национального банка входят первый вице-президент, два вице-президента и другие члены Совета. Члены Совета Национального банка избираются парламентом Грузии сроком на семь лет большинством полного состава по представлению президента Грузии. В настоящее время в совете семь членов, два места вакантны.







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