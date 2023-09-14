

США ввели санкции против экс-генпрокурора Грузии

14.09.2023 19:37





США ввели санкции против бывшего генерального прокурора Грузии, бизнесмена Отара Парцхаладзе. Кроме грузинского, у него есть и гражданство России, сообщается на сайте американского Минфина.



На сайте Госдепа США дополнительно указано, что санкции против Парцхаладзе связаны с усилением российского влияния в Грузии. Сообщается, что сотрудник ФСБ России Александр Онищенко, предположительно, помог своему соратнику Отару Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство. Парцхаладзе регулярно посещает Россию, а ФСБ использует его, чтобы влиять на грузинское общество и политику в интересах России, говорится в сообщении.



В сентябре 2022 года Украина внесла Парцхаладзе в список из 15 человек, связанных с грузинской политической элитой. На сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины – «Война & Санкции» указано, что Парцхаладзе – «один из участников олигархического правления и захвата грузинского государства», «доверенное лицо» миллиардера, экс-премьера Бидзины Иванишвили, также он «лоббирует интересы одного из богатейших людей России, Владимира Евтушенкова в России и Грузии в вопросах обхода санкций в отношении РФ».



«Таким образом, субъект несет ответственность за материальную или финансовую поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», – указано на украинском портале.



Парцхаладзе занимал должность генерального прокурора Грузии в ноябре-декабре 2013 года.





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