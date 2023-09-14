

Глава МИД Грузии находится с визитом в Ирландии

14.09.2023 19:50





Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили 13-15 сентября находится с официальным визитом в Ирландии, где встретится с председателем Сената Джерри Баттимером, спикером парламента Шоном О’Фарелом, министром иностранных дел и обороны Ирландии, вице-премьером Михолом Мартин, государственным министром по европейским делам и обороне Питером Бурке, государственным министром международного развития и диаспоры Шоном Флемингом и лорд-мэром Дублина Дохи де Ройстом.



В рамках визита Дарчиашвили также встретится с представителями грузинской диаспоры в Ирландии. Согласно пресс-релизу МИД Грузии, спустя много лет впервые осуществляется двусторонний официальный визит министра иностранных дел Грузии в Ирландию.



Встреча со спикером ирландского парламента



В рамках своего первого официального визита в Ирландию 14 сентября Илья Дарчиашвили встретился со спикером ирландского парламента Шоном О’Фарелом, где стороны обсудили «тесные дружеские отношения» между двумя странами и приветствовали «текущую динамику» обмена визитами на высшем уровне».



По информации МИД Грузии, внимание было сосредоточено на вопросе евроинтеграции Грузии. Илья Дарчиашвили подробно рассказал о процессе вступления страны в Евросоюз и усилиях правительства по выполнению 12 рекомендаций Еврокомиссии. В свою очередь спикер парламента еще раз подтвердил «непоколебимую поддержку» Ирландией вступления Грузии в Евросоюз. В беседе также были затронуты вызовы безопасности в регионе и роль Евросоюза в процессе обеспечения мира. Спикер ирландского парламента выразил решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.



Встреча с председателем Сената Ирландии



В рамках визита Илья Дарчиашвили встретился с председателем Сената Ирландии Джерри Баттимером. По информации МИД Грузии, Дарчиашвили приветствовал консолидированный подход ирландского парламента к вопросам, касающимся Грузии, что четко наблюдалось в различных поддерживающих резолюциях и парламентских слушаниях. На встрече члены ирландского сената еще раз подтвердили поддержку Ирландией евроинтеграции Грузии и выразили готовность «поделиться со страной своим опытом вступления в Евросоюз». Дарчиашвили, в свою очередь, проинформировал их о процессе вступления Грузии в Евросоюз и текущем прогрессе в реализации 12 рекомендаций Еврокомиссии.



На встрече была отмечена геополитическая важность предоставления Грузии статуса кандидата и выражена надежда, что усилия, предпринимаемые Грузией на пути к европейской интеграции, будут должным образом отражены в отчете Еврокомиссии. На встрече также присутствовали члены группы «Друзья Грузии» в ирландском парламенте. Председатель группы друзей сенатор Вильсон в очередной раз отметил, что ирландские парламентарии поддерживают предоставление Грузии статуса кандидата.



Председатель Сената Ирландии особо отметил важную роль грузинской диаспоры Ирландии в процессе культурного разнообразия Ирландии и сближения стран. Участники встречи также рассмотрели вызовы и обстановку безопасности в регионе. Илья Дарчиашвили поблагодарил Джерри Бутимера за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также европейских и евроатлантических устремлений страны.



Встреча с лорд-мэром Дублина



В рамках официального визита в Ирландию министр иностранных дел Грузии встретился с лорд-мэром Дублина Дохи де Ройстом. По информации МИД Грузии, стороны приветствовали успешное партнерство Тбилиси и Дублина и говорили об обмене опытом между двумя историческими городами в таких сферах, как транспортная политика, развитие исторических районов и экология.



Лорд-мэр Дублина заинтересовался эффективными гражданскими сервисами в Грузии, принципом комплексного обслуживания граждан и отметил, что «сотрудничество в преодолении современных вызовов будет взаимовыгодным». Кроме того, «стороны с удовлетворением отметили активное участие Грузии в глобальной зеленой неделе, посвященной Дню святого Патрика, которая проводится во всем мире по инициативе Ирландии», – говорится в пресс-релизе МИД Грузии.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





