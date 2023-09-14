

США назначили спецпредставителя по экономическому восстановлению Украины

14.09.2023 20:59





Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о назначении бывшего министра по вопросам торговли Пенни Прицкер на должность специального представителя по экономическому восстановлению Украины.



Об этом говорится в заявлении президента США, обнародованном на сайте Белого дома.



Байден подчеркнул, что Прицкер является опытным лицом на государственной службе, ранее занимавшим должность министра торговли США, и является лидером, способным добиваться трансформационных изменений. Кроме того, Прицкер имеет "глубокие семейные связи с Украиной".



"Сотрудничая в тесном взаимодействии с украинским правительством, нашими союзниками и партнерами, международными финансовыми институтами и частным сектором, она будет направлять усилия Соединенных Штатов для помощи по восстановлению украинской экономики. Это включает мобилизацию государственных и частных инвестиций, формирование приоритетов доноров, и работу по открытию рынков экспорта и бизнес-предприятий, закрытых из-за жестоких российских атак и разрушений", - подчеркнул Байден.



Как отметил Байден, Прицкер в должности спецпредставителя США также будет сотрудничать с другими международными партнерами Украины, в том числе через координационную платформу "Большой семерки", чтобы обеспечить, чтобы международные усилия были взаимодополняющими, а также, чтобы поощрить международных партнеров продолжать наращивать их усилия для поддержки немедленных экономических потребностей по восстановлению Украины.



Прицкер должен помочь украинскому правительству воплотить необходимые реформы для укрепления экономики. Она будет сотрудничать с Украиной, чтобы обеспечить помощь тогда, когда будет начат именно процесс восстановления Украины, чтобы Украина стала сильнее.



Как известно, Прицкер занимала пост министра торговли США при президентстве Барака Обамы.





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