

Мэтью Миллер: Никакие санкции не смогут изменить перспективы американо-грузинских отношений

15.09.2023 10:09





«За последние 30 лет США и Грузия стали стратегическими партнерами, работая вместе ради такой Грузии, которая будет полностью интегрирована в евроатлантическую семью. Никакие санкции, введенные нами против индивидуального лица, не смогут изменить перспективы американо-грузинских отношений», — заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер в ответ на вопрос грузинского журналиста об объявленных сегодня США санкциях.



Журналист спросил Мэтью Миллера: «Это второй раз за год, когда против граждан Грузии вводятся санкции. Ранее санкции были применены к судьям Верховного суда Грузии. Повлияет ли это на отношения Грузии и США?»



«Я не хочу делать такой вывод. Скажу, что мы ввели санкции в отношении более 150 юридических и физических лиц. Я не буду рассказывать о деталях каждой санкции. Я вас перенаправлю на информацию, распространяемую нами и Минфином, хотя отдельно подробно говорить о 150 человеках я не могу. Мы всегда были солидарны с грузинским народом и его стремлением стать свободным, суверенным государством в пределах международно признанных границ. За последние 30 лет США и Грузия стали стратегическими партнерами, работая вместе ради такой Грузии, видение которой разделяем, Грузии, которая будет полностью интегрирована в евроатлантическую семью. Никакие санкции, введенные нами против индивидуального лица, не смогут изменить перспективы американо-грузинских отношений», — заявил Мэтью Миллер.



США вводят санкции в отношении более 150 физических и юридических лиц в связи с незаконной войной России на Украине. В число санкционированных лиц попал бывший главный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





