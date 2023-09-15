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Семьи погибших в результате трагедии в Шови получат единовременную помощь в размере 20 тысяч лари
15.09.2023 12:04
Семьи погибших в результате трагедии в Шови получат единовременную помощь в размере 20 тысяч лари. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
«Еще раз хочу коснуться трагедии, произошедшей в Шови. 32 наших гражданина стали жертвами этой великой трагедии, масштабной природной стихии. У нас состоялось обсуждение по этому поводу, и мы приняли решение предоставить единовременную финансовую помощь семьям жертв в размере 20 тысяч лари за каждого погибшего», — заявил Гарибашвили.
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