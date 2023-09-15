

Пострадавшие от стихии в Гурии семьи переселят в новые дома - правительство

15.09.2023 12:06





«Чьи дома были разрушены и пришли в негодность в Гурии, всех переселим, семьям передадут новые дома, мы их приобретем, построим или переведем деньги», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



По его словам, пострадавшим гражданам не стоит беспокоиться.



«Дома многих наших сограждан в Гурии повреждены, многие разрушены, в домах невозможно жить. Мы обсудили этот вопрос на Экономическом совете и приняли решение, что тем, чьи дома были разрушены или пришли в негодность, будут расселены как можно скорее и этим семьям передадут новый дом, либо мы приобретем дома, построим новые или перечислим деньги, и эти люди сами купят дома. Именно это я хотел сказать нашим гурийцам. Им не о чем беспокоиться, мы им во всем поможем и решим их проблемы», — заявил Ираклий Гарибашвили.



Вместе с тем, премьер-министр еще раз выразил сожаление из-за погибших в результате стихийного бедствия в Гурии и выразил соболезнования их семьям.







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