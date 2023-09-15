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Правительство погасит задолженность студентам с приостановленным из-за финансовой задолженности статусом


15.09.2023   12:07


«Студентам, статус которых был приостановлен из-за финансовых затруднений, погасят задолженность», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на сегодняшнем заседании правительства.

Как отметил Гарибашвили, около 30 тысяч студентов имеют задолженность в размере 40 миллионов лари.

«Для всех нас важно обучение и образование студентов. Хочу затронуть одну проблему, которая волнует всех нас. Это т.н вопрос студентов с приостановленным статусом. Я заинтересовался этим вопросом и выслушал детальную информацию от министра образования. Около 30 000 студентам приостановлен статус из-за финансовой задолженности. Поэтому, согласно моему решению, всем этим студентам, у кого приостановлен статус из-за финансовых затруднений, будет погашена задолженность, и они смогут, если захотят, восстановить свой статус и продолжить обучение в своих университетах. Эта задолженность составляет примерно 40 миллионов лари», — заявил Гарибашвили.


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