

Правительство погасит задолженность студентам с приостановленным из-за финансовой задолженности статусом

15.09.2023 12:07





«Студентам, статус которых был приостановлен из-за финансовых затруднений, погасят задолженность», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на сегодняшнем заседании правительства.



Как отметил Гарибашвили, около 30 тысяч студентов имеют задолженность в размере 40 миллионов лари.



«Для всех нас важно обучение и образование студентов. Хочу затронуть одну проблему, которая волнует всех нас. Это т.н вопрос студентов с приостановленным статусом. Я заинтересовался этим вопросом и выслушал детальную информацию от министра образования. Около 30 000 студентам приостановлен статус из-за финансовой задолженности. Поэтому, согласно моему решению, всем этим студентам, у кого приостановлен статус из-за финансовых затруднений, будет погашена задолженность, и они смогут, если захотят, восстановить свой статус и продолжить обучение в своих университетах. Эта задолженность составляет примерно 40 миллионов лари», — заявил Гарибашвили.







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