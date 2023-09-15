

Премьер: С нашей стороны будет сделано все, и больше не будет существовать причин для отказа в статусе кандидата ЕС

15.09.2023 12:42





Правящая партия отреагирует на все те пункты, о которых мы говорили с г-ном Боррелем. С нашей стороны будет сделано все, и больше не будет существовать причин, по которым страна не должна получить статус [кандидата в челны ЕС], - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на сегодняшнем заседании правительства.



По его словам, Грузия заслуживает статуса кандидата и непредоставление его «будет очень большой ошибкой и несправедливостью».



«Вчера мы утвердили план действий по деолигархизации. Также вместе с парламентом мы договорились, что правящая партия отреагирует на все те пункты, о которых мы говорили с г-ном Боррелем и его командой. Мы сделаем максимум и на той неделе, максимум до конца месяца этот процесс завершится. С нашей стороны будет сделано все. Нет и больше не будет существовать причин, по которым страна не должна получить этот статус. Это было бы очень большой ошибкой и несправедливостью, с которой мы не примиримся. Грузия заслуживает статуса кандидата в ЕС! Тем более сравнительно с этими странами – Украиной и Молдовой. Мы все знаем, что происходит в этих странах. Мы никого не умоляем, однако требуем заслуженного статуса, особенно учитывая геополитическую реальность в регионе и те результаты и достижения, которых добилась наша команда», - заявил премьер-министр.





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