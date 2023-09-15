

Ирландия является решительным сторонником вступления Грузии в Евросоюз - МИД

15.09.2023 14:23





«В ходе визита министра иностранных дел Грузии в Ирландию МИД Ирландии выразило решительную поддержку европейской интеграции Грузии и готовность оказать практическую помощь Грузии в этом процессе.



Информацию об этом распространяет пресс-служба МИД Грузии.



По словам вице-премьера Ирландии, министра иностранных дел Михола Мартина, Ирландия является сторонником политики расширения и решительным сторонником вступления Грузии в ЕС.



«Я рад, что сегодня принял министра Дарчиашвили в Дублине, что является еще одним доказательством тесного сотрудничества между Грузией и Ирландией. У нас была возможность обсудить перспективы развития сотрудничества между двумя странами. Кроме того, мы говорили о европейской интеграции Грузии. Членство в ЕС сильно изменило Ирландию. Мы решительно поддерживаем расширение Евросоюза. Я приветствую прогресс Грузии на пути к вступлению в ЕС. Евросоюз – это прежде всего союз ценностей. Поэтому я призываю Грузию продолжить осуществление необходимых реформ, чтобы полностью соответствовать ценностям Евросоюза», — заявил глава МИД Ирландии.







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