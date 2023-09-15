

Спикер парламента Грузии прокомментировал внесение Отара Парцхаладзе в санкционный список

15.09.2023 14:36





Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отреагировал на санкции, введенные Соединенными Штатами Америки в отношении Отара Парцхаладзе.



Папуашвили подчеркнул, что бывший генпрокурор Грузии Отар Парцхаладзе за последние 10 лет не занимал никакой должности в правительстве Грузии. Однако он также отметил, что Парцхаладзе – первый гражданин Грузии, попавший в пакет санкций против России, и соответствующие структуры изучат этот вопрос.



«Отар Парцхаладзе последние 10 лет не имеет никаких связей с государственными структурами, он является частным лицом. В то же время, он первый гражданин Грузии, который попал под санкции такого типа, что связано с санкциями в отношении России. Что касается санкций против России, вы знаете, что Грузия соответствующим образом соблюдает эти санкции и важно, чтобы не был допущен обход санкций. Как видно, эта санкция [в отношении Парцхаладзе], в любом случае связана с решением о санкциях в отношении России», — заявил Папуашвили в эфире телекомпании «Имеди».



Накануне, США ввели санкции в отношении лиц, связанных с Россией, в том числе бывшего генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе.На сайте Минфина США Парцхаладзе именуют «российско-грузинским олигархом», работающим в консалтинговом секторе управления российской экономикой.



По данным Минфина США, офицер ФСБ Александр Онищенко помог Парцхаладзе, как своему сообщнику, получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство.



— «Онищенко и ФСБ использовали Парцхаладзе для влияния на грузинское общество и политику в пользу России. По имеющимся данным, Парцхаладзе лично получил выгоду от своей связи с ФСБ РФ», — пишет Минфин США.

Санкции на Парцхаладзе наложены в рамках мероприятий против России из-за войны в Украине.

Кто такой Отар Парцхаладзе



В 2013 году Отар Парцхаладзе занимал пост генерального прокурора в течение одного месяца. Парцхалдзе ушел в отставку после обвинений в предполагаемом «транзите» бывшего министра внутренних дел Вано Мерабишвили из камеры заключения, а также о его преступном прошлом.



В мае 2017 года в кафе El Centro на улице Шардени, в центре Тбилиси экс-прокурор напал на бывшего главного аудитора Лашу Тордия. По версии истца нападение было связано с докладом Службы аудита, где говорилось об одной из коррупционных схем по продаже земель в Мэрии Тбилиси, в которой также участвовал Отар Парцхаладзе.



За несколько дней до президентских выборов председатель правящей партии «Мечты» Бидзина Иванишвили, в интервью с грузинскими СМИ «не увидел признаков преступления в действиях бывшего главного прокурора Отара Парцхаладзе» и также не узрел необходимости «каких-либо обвинений».



Как «Грузинская мечта» защищает интересы «судебного клана»



По заключению независимых правозащитников, прокуратура Грузии в связи с делом «проявила полное бездействие и абсолютно циничный подход».



В 2018 году один из учредителей «Omega Group» Заза Окуашвили обвинил верхушку «Мечты» в вымогательстве денег, рэкете и отмывании денег. По словам бизнесмена, Иванишвили воспользовался финансовыми сложностями «Omega Group» и «отжал» 4’000’000 долларов США.



По версии бизнесмена, для этого Иванишвили поручил экс-прокурору Отару Парцхаладзе разобраться с ним, — «Парцхаладзе назначил встречу, на которую пришел вместе с вооруженными до зубов лицами, был в состоянии наркотического опьянения, потребовал у меня 4 миллиона долларов США для урегулирования проблемы демпинга и возмещения ущерба в размере 25 млн лари».



Окуашвили заявлял, что в его вынудили перевести четыре миллиона долларов США в оффшорную компанию, — «сняли сумму наличными в TBC банке. Отар Парцхаладзе и Георгий Гахария [позже министр экономики Грузии] оказали давление на владельцев банка, чтобы вынести наличные из банка в нерабочие часы».



Парцхаладзе также долгое время скрывал судимость в Германии. Ему тогда было 24 года. Бывший главный прокурор отрицает распространенное обвинение в разбое и заявляет, что инцидент был простым недоразумением.







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