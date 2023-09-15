

НПО опубликовали отчет по процессу реализации 12 рекомендаций ЕС

15.09.2023 14:42





Под руководством Фонда «Открытое общество Грузия» общественные организации подготовили оценочный документ который отражает прогресс, достигнутый властями Грузии в процессе реализации 12 рекомендаций ЕС. В нем также дана оценка текущему положению в этом плане и перечислены шаги которые следует реализовать в будущем.



Согласно оценке НПО на данный момент полностью выполнена рекомендация по активному рассмотрению решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).



По большей части выполнена рекомендация в сфере гендерного равенства и насилия в отношении женщин, а также касательно вопроса о независимом Народном защитнике.



Частично выполнены рекомендации в следующих сферах:



избирательные и институциональные реформы;

независимый суд;

антикоррупционные меры;

борьба с организованной преступностью;

медиа;

уязвимые группы;

включенность гражданского общества.

При этом, по данным НПО, властям Грузии предстоит выполнить рекомендации по деполяризации и деолигархизации.



Согласно последней оценке неправительственных организаций, количество реализованных и подлежащий реализации рекомендации аналогично числу указанному в пятой оценке, опубликованной 1 августа. Однако, в отличие от предыдущей оценки, компонент по борьбе с организованной преступностью перешел из категории «в основном выполнено», в категорию «частично выполнено», а оценка положения независимого Народного защитника перешла из категории«частично выполнено», в категорию «в основном выполнено».



Представитель Института исследования демократии (DRI) Тамар Хидашели объясняет ухудшение оценки рекомендации по организованной преступности проблемами, которые существуют в направлении парламентского надзора и подотчетности правоохранительных органов, особенно Службы безопасности. Среди примеров Хидашели отметила, что ведомства не полностью отвечают на вопросы депутатов; Несмотря на вызов оппозиции, министры обороны и внутренних дел не явились на заседание Комитета в нарушение регламента; Заместитель председателя Комитета по обороне не информирует о визитах оппозицию.



По мнению директора «Сапари» [«Sapari»]Бая Патарая, улучшение оценки рекомендации по омбудсмену обусловлено одним конкретным обстоятельством — Леван Иоселиани сохранил очень хорошую команду, и отток кадров из Аппарата Народного защитника минимален.





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