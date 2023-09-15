

Каладзе: Сегодняшняя оппозиция не ослаблена, а развалена

15.09.2023 17:13





Мэр Тбилиси Каха Каладзе еще раз прокомментировал объединение оппозиционных партий и отметил, что независимо от объединения или распада, у сегодняшней оппозиции есть общий план действий, заключающийся в проведении интересов другой страны и направленный против будущего и развития Грузии.



«Мы неоднократно видели такие платформы, их объединение и распад. Тут нет ничего нового. Мы знаем, что представляют собой эти люди, чему они служат, каков их основной план действий и цель. Ясно одно, что в их действиях действительно нет интересов страны, а они могут заключать в себе интересы других стран. Вероятно, нам еще много раз предстоит увидеть, как кто-то распадается, либо объединяется. Но у политических партий тех, кто служит интересам другой страны, разумеется, нет будущего», - заявил Каладзе.



Кроме того, Каха Каладзе сказал и по поводу заявления бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, в котором он называет нынешнюю оппозицию ослабленной. По мнению мэра Тбилиси, оппозиция не ослабленная, а разваленная.



«Я бы не назвал ее ослабленной. Я бы скорее сказал, что сегодняшняя радикальная оппозиция развалена... Это реальность, с которой все нужно смириться. Я много раз говорил и повторю еще раз, что у радикализма нет будущего в этой стране. Конечно, стране, властям Грузии нужны сильная оппозиция, которая будет способствовать развитию страны и демократическому росту. Однако то, что сегодня происходит в оппозиции, я не знаю, как это назвать», - заявил Каха Каладзе.





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