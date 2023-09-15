

Деканоидзе: Не следует ожидать, что «Грузинская мечта» накажет Парцхаладзе

15.09.2023 17:48





У нас не должно быть никаких ожиданий, что «Грузинская мечта» накажет Парцхаладзе, который уличен в прямой связи с Иванишвили, Только их поражение освободит страну от российского влияния, - заявила журналистам в парламенте Грузии депутат от «Еврооптимистов» Хатия Деканоидзе.



Деканоидзе не исключает, что круг подсанкционных лиц увеличится.



«Введение санкций против Парцхаладзе является очень серьезным выражением нынешней реальности в Грузии, когда генпрокурор, очень близкий человек Иванишвили, выявлен как агент ФСБ, как человек, который напрямую влиял на Грузию в пользу России. Парцхаладзе и сегодня оказывает влияние, он участвует в бизнесе, является прямым эмиссаром и связным Иванишвили в России. Я неоднократно заявляла об этом, в том числе в прошлом году, когда Украина ввела санкции против Парцхаладзе вместе с другими людьми, к примеру, против Чхартишвили и Учи Мамацашвили. Позиция и заявления «Грузинской мечты» прямо свидетельствуют об их антинациональных настроениях. Сейчас должно быть начато расследование, все те лица, которые были в связи с Парцхаладзе, должны быть задержаны, установлены, но эти власти и Иванишвили – антинациональны, поэтому не следует рассчитывать на то, что «Грузинская мечта» накажет человека, который непосредственно влиял на них и уличен в прямой связи с Иванишвили. Следовательно, единственное, что освободит нашу страну от российского влияния – это нанесение им поражения и отстранение от власти.



Все те люди, которые зарабатывают деньги в контексте уклонения от санкций, усиливают влияние России в Грузии, помогают России против Украины и, безусловно, рассматриваются как потенциальные объекты санкций, поэтому я ожидаю, что санкции еще могут быть», - заявила Деканоидзе.





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