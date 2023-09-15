

Представитель ЕНД призвал всю оппозицию не присутствовать в парламенте в день импичмента президента

15.09.2023 17:53





Чтобы исключить всякого рода инсинуации и спекуляции, в день импичмента президента мы выйдем из зала заседаний. Призываем все политические группы оставить «Грузинскую мечту» наедине со своей политической повесткой дня, - заявил журналистам депутат от фракции «Национальное движение» Леван Бежашвили.



Бежашвили уверяет, что никого из 20 членов их фракции в день голосования в сессионном зале не будет.



По его же оценке, процедура импичмента президента – это фикция, которая никогда не будет осуществлена.



«Грузинская мечта» ввела эту тему с целью создать собственную политическую повестку дня и перенести внимание общественности с главных проблем на фикцию. Естественно, фракция «Национальное движение» в этом процессе участвовать не будет.



Мы призываем другие оппозиционные партии и политические группы вообще закрыть эту тему – не давать «Грузинской мечте» и институту президента возможности набирать политические дивиденды на этой теме. Призываем все стороны выйти и оставить «Грузинскую мечту» одну в этих играх», - заявил Леван Бежашвили.





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