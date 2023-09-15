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Премьер-министр Грузии встретился с настоятелем Ватопедского монастыря Святой Горы Афон архимандритом Ефремом


15.09.2023   19:17


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с настоятелем Ватопедского монастыря Святой Горы Афон архимандритом Ефремом.

По сообщению пресс-службы премьер-министра Грузии, на встрече, состоявшейся в администрации правительства, обсуждались отношения между церквями Грузии и Греции и текущие вопросы.

Архимандрит Ефрем пригласил премьер-министра Грузии на Афон.


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