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Премьер-министр Грузии встретился с настоятелем Ватопедского монастыря Святой Горы Афон архимандритом Ефремом
15.09.2023 19:17
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с настоятелем Ватопедского монастыря Святой Горы Афон архимандритом Ефремом.
По сообщению пресс-службы премьер-министра Грузии, на встрече, состоявшейся в администрации правительства, обсуждались отношения между церквями Грузии и Греции и текущие вопросы.
Архимандрит Ефрем пригласил премьер-министра Грузии на Афон.
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