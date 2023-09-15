

В Москве возмутились по поводу санкций США в отношении экс-генпрокурора Грузии

15.09.2023 21:21





В Москве комментируют решение Госдепартамента США ввести санкции против бывшего генерального прокурора Грузии Отара Парцхаладзе.



Как заявил в разговоре с грузинским телеканалом Formula председатель Комитета по международным делам Совета РФ Григорий Карасин, Москва не может реагировать на это решение иначе, как возмущением:



«Я не знаю Парцхаладзе лично и не располагаю никакой информацией о его связи со спецслужбами, но наш подход не меняется… Эти санкции носят дискриминационный характер, несправедливый и нечестный подход. Подобного в международных отношениях не наблюдалось уже несколько десятилетий.



Санкции уже затронули несколько тысяч человек. США и ЕС действуют по отношению к ним агрессивно. Нам приходится к этому адаптироваться, и именно из-за этого сейчас разрушается структура однополярного мира и создаются новые структуры, которые представляют собой так называемые стратегический юг и интересы геополитических сил Кавказа. Нам надо думать о том, как жить дальше», — сказал Карасин.



Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников также отрицает связь Парцхаладзе с российскими спецслужбами. По его словам, он знаком с Парцхаладзе лично, и бывший генпрокурор активно участвовал в процессе восстановления авиасообщения между Грузией и Россией и установления безвизового режима для граждан Грузии:



«Насколько мне известно, Парцхаладзе никогда не был агентом ФСБ. Что касается российского агента влияния, то Америка начала активно работать над тем, чтобы дать понять другим чиновникам, чтобы они как можно меньше дружили с Россией. Это превентивный и запугивающий акт, направленный на то, чтобы заставить других это услышать.



Я знаю Парцхаладзе, он активно работает с Россией над гуманитарными, экономическими и другими отношениями. Я лично пригласил его на свое мероприятие, когда мы пытались открыть прямое авиасообщение с Россией и отменить визовый режим. Он активно участвовал в этом процессе вместе с другими грузинами.



Что еще нашли американцы, я не знаю и меня не интересует. Я встречался с ним дважды лично. На мой взгляд, Парцхаладзе действует в интересах Грузии, на благо грузинского народа. Я не знаю и не хочу знать, что, кроме этого, есть у американских спецслужб. В этом санкционном списке 1800 человек, и большинство из них не имеют никакого отношения к российским спецслужбам. Америка приняла этот акт, чтобы запугать других», — сказал Калашников в разговоре с телеканалом Formula.



Напомним, что Соединенные Штаты внесли в санкционный список «грузино-российского олигарха» Отара Парцхаладзе.



По информации Госдепартамента США Парцхаладзе работал с Федеральной службой безопасности РФ с целью повлиять на грузинское общество и политику в пользу России.





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