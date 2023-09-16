

Премьер-министр Грузии отправился в Соединенные Штаты Америки

16.09.2023 11:44





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией отправился в Соединенные Штаты Америки.



Глава правительства, в рамках своего визита в Нью-Йорк, обратится с речью к участникам генеральных дебатов 78-й сессии Генассамблеи ООН. Перед выступлением премьер-министр примет участие в церемонии открытия 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.



В рамках визита Ираклий Гарибашвили проведет двусторонние встречи высокого уровня.







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