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Байден и Зеленский встретятся в Вашингтоне 21 сентября
16.09.2023 11:49
Президент США Джо Байден встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне 21 сентября. Об этом сообщил на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Президент Байден [из Нью-Йорка] вернется в Вашингтон, чтобы принять президента Зеленского в Белом доме в четверг. Это будет их третья встреча, и она определенно состоится в критическое время, так как Россия отчаянно ищет помощи в таких странах как Северная Корея, для ее жестокой войны против Украины», - заявил Салливан.
Он также отметил, что на следующей неделе США могут объявить о новом пакете помощи для Украины.
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