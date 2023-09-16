

Байден и Зеленский встретятся в Вашингтоне 21 сентября

16.09.2023 11:49





Президент США Джо Байден встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне 21 сентября. Об этом сообщил на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.



«Президент Байден [из Нью-Йорка] вернется в Вашингтон, чтобы принять президента Зеленского в Белом доме в четверг. Это будет их третья встреча, и она определенно состоится в критическое время, так как Россия отчаянно ищет помощи в таких странах как Северная Корея, для ее жестокой войны против Украины», - заявил Салливан.



Он также отметил, что на следующей неделе США могут объявить о новом пакете помощи для Украины.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





