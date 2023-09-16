

Экс-генпрокурор Грузии считает, что санкции против него «венцом десятилетней дискредитационной кампании»

16.09.2023 11:51





«Введенные против меня санкции инспирированы конкретными людьми и являются венцом десятилетней дискредитационной кампании», — заявил бывший Генеральный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе.



Как отмечает Парцхаладзе в письме, отправленном телекомпании «Рустави 2″, все, кто читал заявление Госдепартамента США, отчетливо увидели, что данное решение было принято лишь на основе предположений.



«Грузинское общество прекрасно знает, что в течение 10 лет я не только занимал должность на государственной службе, но также не имею никакой связи с государственными ведомствами. Тем не менее, «Национальное движение» и его пропагандистские СМИ все это время ни на секунду не переставали поливать меня грязью и намеренно дискредитировать.



Я буду использовать все имеющиеся в моем распоряжении правовые и юридические возможности для того, чтобы доказать, что решение о введении против меня несправедливых санкций основано не на фактах, а на клеветнической кампании субъектов с конкретными интересами.



Я считаю, что введенные против меня санкции инспирированы конкретными людьми и являются венцом этой десятилетней дискредитационной кампании. С другой стороны, реакция субъектов с конкретными политическими интересами на местном уровне убедила меня в том, что они активно пытаются связать мое имя с государственными учреждениями или органами власти Грузии, что, еще раз подчеркиваю, не имеет под собой никаких оснований.



Я потребую от Госдепа, а также от авторов организованной против меня кампании и причастных к ней людей представить хотя бы один факт, одно доказательство, которое хотя бы минимально подкрепит эту ложную информацию», — говорится в заявлении Отара Парцхаладзе.



США ввели санкции в отношении более 150 физических и юридических лиц в связи с незаконной войной России в Украине. В число санкционированных лиц попал бывший Генпрокурор Грузии Отар Парцхаладзе. Вместе с тем, Служба государственной безопасности Грузии приступила к изучению вопроса о введении США санкций против бывшего генерального прокурора Грузии Отара Парцхаладзе.







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