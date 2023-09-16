

Хабеишвили: Место Грузии в Европе и будущее Грузии связано с Европой

16.09.2023 14:50





По заявлению председателя «Национального движения» Левана Хабеишвили, они начали кампанию, в рамках которой отправятся во все села страны и поднимут там флаги Грузии и Евросоюза.



По словам Хабеишвили, эта кампания подразумевает то, что место Грузии в Европе.



Информацию об этом распространяет пресс-служба «Национального движения».



По их сообщению, сегодня в рамках кампании «Платформы Победы» председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили и председатель «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе вместе с другими членами партии подняли флаги Грузии и Евросоюза в Цхалтубо.



«Нам нужен Евросоюз для Грузии, для безопасности и экономического благополучия Грузии. Евросоюз нам нужен для того, чтобы грузинский народ не бежал на заработки в ЕС, а чтобы экономика, благосостояние создавались в Грузии, чтобы гражданине Грузии были в Грузии, со своими семьями, европейской пенсией, европейским доходом, европейской безопасностью, и для это мы начали конкретную кампанию, которая подразумевает следующее – мы посетим все муниципалитеты, все села и поднимем флаги Грузии и Евросоюза в знак того, что место Грузии в Европе и будущее Грузии связано с Европой. Наша безопасность, благополучие, беззаботная жизнь людей возможны именно вместе с Европейским союзом. Сегодня мы начали с Цхалтубо, с того села, где «Русская мечта» ни разу не побеждала после 2012 года, и это тоже символично, поэтому мы подняли здесь флаги Грузии и Евросоюза. Мы сделаем это абсолютно во всех муниципалитетах и ​​в очень многих селах», - заявил Леван Хабеишвили.





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