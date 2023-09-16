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Оппозиционная «Платформа победы» начала кампанию «Евросоюз для Грузии»
16.09.2023 15:47
«Платформа победы» символически подняла флаги Грузии и Евросоюза в Цхалтубском районе. Информацию об этом распространяет «Стратегия Агмашенебели».
Как сообщается, председатель партии Георгий Вашадзе заявил, что стартовала кампания «Евросоюз для Грузии», в рамках которой они посетят многие районы и села.
По словам одного из лидеров «Платформы Победы», Евросоюз обязательно нужен Грузии для стабильности, безопасности и экономической независимости.
«Начинаем кампанию – «Европейский союз для Грузии». Мы посетим все села и символически поднимем флаги Грузии и Евросоюза, поскольку Евросоюз нужен именно для укрепления сел и рабочих мест, для возвращения людей в Грузию. Я хочу сказать общественности, что откуда бы вы нам ни написали, мы придем и поднимем флаги.
Начинаем с этого села, в том числе, и потому, что «Грузинская мечта» не побеждала здесь на выборах с 2012 года. России никогда не будет в Грузии, и мы всегда должны идти в сторону Европы, у нас часто будут подобные символические мероприятия. Так мы посылаем сигнал нашим европейским партнерам, что грузинское общество хочет ЕС», - заявил Вашадзе.
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