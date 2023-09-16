

TIG: Безнаказанность Парцхаладзе со стороны правоохранительных ведомств подчеркивает его роль в окружении Бидзины Иванишвили

16.09.2023 16:20





Одним из ярких примеров захвата госучреждений в Грузии и получения выгод в результате этого процесса является деятельность, обогащение Отара Парцхаладзе и игнорирование им требований закона , - говорится в документе, подготовленном «Международной прозрачностью – Грузией».



По оценке организации, безнаказанность Парцхаладзе со стороны правоохранительных ведомств и создание для него тепличных условий подчеркивают, насколько важную роль он играет в окружении экс-премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили.



По информации «Международной прозрачности – Грузии», Отар Парцхаладзе получил паспорт гражданина России 24 февраля 2021 года. А после ухода с поста генпрокурора имущество Парцхаладзе за 5 лет значительно увеличилось с 2 объектов недвижимости до 24 единиц.



В документе организации также поясняется, что подразумевает введение санкций против Отара Парцхаладзе. Именно в соответствии с этим, на принадлежащую Парцхаладзе недвижимость и его доли в собственности в США наложен арест.



Бывшему генеральному прокурору также запрещено совершать любые транзакции в США. В опубликованной информации поясняется, что санкционированным лицам также запрещен въезд в США.



«14 сентября 2023 года США ввели санкции в отношении бывшего главного прокурора Грузии Отара Парцхаладзе, которого называют российско-грузинским олигархом, за сотрудничество с ФСБ РФ.



Согласно документам, полученным «Международной прозрачностью – Грузией», Парцхаладзе получил паспорт гражданина России 24 февраля 2021 года, а после получения гражданства в течение 2 лет приобрел в России недвижимое и движимое имущество значительной стоимости.



В нашем обзоре представлена ​​информация о том, кто такой Отар Парцхаладзе, являющийся участником захвата государства, как он разбогател, что стало поводом для санкций, какие связи у него в Россиеи и Грузии, и какие возможные наказания его ждали, если бы он не пользовался неприкосновенностью от правоохранительных органов.



Отар Парцхаладзе был главным прокурором Грузии с ноября 2013 года по декабрь того же года. Он был вынужден уйти в отставку после того, как стало известно о его судимости в Германии.



После ухода с должности имущество Парцхаладзе значительно увеличилось; В 2013 году его семья владела 2 объектами недвижимости, в 2018 году его имущество увеличилось до 24 единиц.



О российском гражданстве Отара Парцхаладзе впервые стало известно благодаря расследованию телекомпании «Пирвели» в феврале 2023 года.



«Международная прозрачность – Грузия» также получила документы, согласно которым Парцхаладзе 24 февраля 2021 года получил паспорт гражданина России.



По имеющейся у нас информации, в течение 2 лет после получения гражданства он приобрел много недвижимого и движимого имущества значительной стоимости в России.



В случае существования независимой и беспристрастной системы правосудия, Отар Парцхаладзе должен был нестси ответственность за многие дела. Хотя по некоторым из этих дел были начаты расследования и продолжались в различных формах, но ни одно из них не привело к эффективным правовым результатам.



Эпизод сотрудничества с российскими спецслужбами — в случае независимого функционирования правоохранительных ведомств по этому факту должно быть возбуждено дело по меньшей мере по статье 319, подразумевающей оказание иностранному государству, иностранной организации или организации, подконтрольной иностранному государству, помощи во враждебной деятельности. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.



Захват государства — тяжелейшая форма коррупции, когда конкретное лицо или группа лиц захватывает государственные учреждения или конкретную сферу и тем самым напрямую препятствует демократическому развитию в стране.



Одним из ярких примеров захвата госучреждений в Грузии и получения выгод в результате этого процесса является деятельность, обогащение Отара Парцхаладзе и игнорирование им требований закона. Безнаказанность Парцхаладзе со стороны правоохранительных ведомств и создание для него тепличных условий подчеркивают, насколько важную роль он играет в окружении Бидзины Иванишвили. Без захвата системы правосудия, бездействие правоохранителей в отношении человека, совершившего предположительно преступления такого масштаба и тяжести, было бы невозможно»,- говорится в информации, распространенной упомянутой организацией.





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