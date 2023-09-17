

Чем владеет подсанкционный экс-генпрокурор Грузии в России — обзор TI-Georgia

17.09.2023 14:52





Согласно документам, полученным «Transparency International — Georgia» («TI-Georgia»), бывший главный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе получил паспорт гражданина России 24 февраля 2021 года, а в течение 2 лет после получения гражданства приобрел в РФ дорогостоящее недвижимое и движимое имущество.



Неправительственная организация «TI-Georgia» опубликовала материал об Отаре Парцхаладзе, в нем рассказывается о том, как разбогател экс-генпрокурор Грузии, за что на него наложили санкции в США, какие у него связи с Россией, а также какие наказания он мог бы понести, если бы Парцхаладзе не пользовался определенным иммунитетом со стороны властей.



По данным «TI-Georgia», после ухода с поста имущество Парцхаладзе значительно увеличилось — в 2013 году его семья владела двумя объектами недвижимости, в 2018 году его имущество увеличилось до 24 единиц.



«Отар Парцхаладзе имеет тесные связи как с правительством, так и с основателем правящей партии Бидзиной Иванишвили», — пишет «Transparency International — Грузия».





Российская собственность Отара Парцхаладзе



О российском гражданстве Отара Парцхаладзе впервые стало известно благодаря расследованию телекомпании «Пирвели ТВ» в феврале 2023 года. «TI-Georgia» также получила документы, согласно которым Парцхаладзе 24 февраля 2021 года получил паспорт гражданина России.



По данным «TI-Georgia», в течение 2 лет после получения гражданства Парцхаладзе приобрел значительные объекты недвижимости и движимого имущества в России, а именно:



2 смежных земельных участка общей площадью 1480 квадратных метров расположены в подмосковном элитном поселке Липка Красногорского района и строящийся летний дом площадью 472,1 кв.м. Все три объекта недвижимости были зарегистрированы на имя Отара Парцхаладзе 5 декабря 2021 года;



В 2022 году Парцхаладзе зарегистрировал на свое имя в России 2 автомобиля класса люкс, выпущенных в 2021 году: Toyota Land Cruiser 150 (7 апреля) и Toyota Land Cruiser 300 (22 декабря).



«TI-Georgia» считает, что при наличии независимой и беспристрастной системы правосудия Отар Парцхаладзе должен понести ответственность по ряду случаев:



В деле о похищении Левана Кипиани и физическом нападении на него выявлено как минимум два уголовных преступления: незаконное лишение свободы, предусматривающее лишение свободы на срок от двух до четырех лет, и статья 181 – вымогательство, наказуемое штрафом или лишением свободы, на срок от 2 до 4 лет;



Факт предоставления поддельного диплома при назначении на должность главного прокурора — согласно части первой статьи 362 УК — наказывается штрафом или лишением свободы на срок до 3 лет;



Факт нападения на действующего главного аудитора — расследование указанного дела было начато по статье 126 УК, предполагающей насилие. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до одного года. При этом нападение на представителя власти наказывается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет;



Расследование эпизода с выводом Вано Мерабишвили из камеры было начато по статье 333 УК, подразумевающей превышение должностных полномочий. Указанное преступление наказывается штрафом или домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет, лишением права занимать должности или работать на срок до трех лет.



Эпизод сотрудничества с российскими спецслужбами — в случае независимого функционирования правоохранительных ведомств по этому факту должно быть возбуждено дело по меньшей мере по статье 319, подразумевающей оказание иностранному государству, иностранной организации или организации, подконтрольной иностранному государству, помощи во враждебной деятельности. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.



— «Захват государства — тяжелейшая форма коррупции, когда конкретное лицо или группа лиц захватывает государственные учреждения или конкретную сферу и тем самым напрямую препятствует демократическому развитию в стране.



Одним из ярких примеров захвата госучреждений в Грузии и получения выгод в результате этого процесса является деятельность, обогащение Отара Парцхаладзе и игнорирование им требований закона. Безнаказанность Парцхаладзе со стороны правоохранительных ведомств и создание для него тепличных условий подчеркивают, насколько важную роль он играет в окружении Бидзины Иванишвили.



Без захвата системы правосудия, бездействие правоохранителей в отношении человека, совершившего предположительно преступления такого масштаба и тяжести, было бы невозможно», — распространяет организация.





За что наложили санкции на Парцхаладзе?



5 сентября 2022 года Национальный центр предотвращения коррупции в Украине рекомендовал ввести санкции в отношении Отара Парцхаладзе. Согласно рекомендации, Отар Парцхаладзе является одним из участников олигархического правления и захвата власти в Грузии Бидзиной Иванишвили, который лоббирует интересы российского бизнесмена Владимира Евтушенкова с целью обхода санкции, введенных против РФ.



14 сентября 2023 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции в отношении российско-грузинского олигарха Отара Парцхаладзе за сотрудничество с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России.



На сайте Госдепартамента США Отар Парцхаладзе упоминается как «российско-грузинский олигарх», работающий в российском консалтинговом секторе. Там же сказано, что офицер ФСБ Александр Онищенко, против которого также введены санкции, помог Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство.



— «Парцхаладзе полностью принял российскую идентичность и регулярно ездит в Россию. Онищенко и ФСБ использовали Парцхаладзе для влияния на грузинское общество и политику в пользу России. По имеющимся данным, Парцхаладзе лично получил выгоду от своей связи с ФСБ РФ», – заявляют в Госдепе США.



Под санкции также попали две российские консалтинговые компании (ООО «Московский бизнес-брокер» и ООО «Международная бизнес-корпорация»), в которых Парцхаладзе принадлежит 50% акций.





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