

Президент Саломе Зурабишвили посещает Швейцарию

17.09.2023 15:58





Президент Грузии продолжает свой «евротур», на этот раз Саломе Зурабишвили публикует в социальной сети фото из Швейцарии, где президент запечатлена на фоне картины Нико Пиросмани «Кахетинский поезд». Пока о цели визита президента в Базель ничего не сообщается.



Зурабишвили находится в Швейцарии на собственные средства, поскольку в заявлении, опубликованном администрацией правительства от 30 августа, написано, что президенту было отказано в визите в Швейцарию 16 сентября.





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