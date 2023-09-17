|
|
|
Президент Саломе Зурабишвили посещает Швейцарию
17.09.2023 15:58
Президент Грузии продолжает свой «евротур», на этот раз Саломе Зурабишвили публикует в социальной сети фото из Швейцарии, где президент запечатлена на фоне картины Нико Пиросмани «Кахетинский поезд». Пока о цели визита президента в Базель ничего не сообщается.
Зурабишвили находится в Швейцарии на собственные средства, поскольку в заявлении, опубликованном администрацией правительства от 30 августа, написано, что президенту было отказано в визите в Швейцарию 16 сентября.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна