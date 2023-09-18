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Гарибашвили встретился с Эрдоганом в рамках Генассамблеи ООН
18.09.2023 10:13
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
На встрече, состоявшейся в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, были обсуждены вопросы региональной безопасности, а также рассмотрены результаты стратегического партнерства двух стран и намечены новые перспективы дальнейшего сотрудничества. Как отметил Ираклий Гарибашвили, Грузия и Турция добились значительного прогресса в сотрудничестве, что отразилось как в экономическом, так и в политическом измерении.
По его словам, существующие региональные проекты являются ярким примером эффективного стратегического сотрудничества, устойчивого развития и надежного партнерства между Грузией и Турцией, что принесет обеим странам большую экономическую независимость, безопасность и устойчивость.
Стороны также обсудили ситуацию в регионе в плане безопасности. Ираклий Гарибашвили подчеркнул важность решения вопросов путем мирных переговоров.
Глава правительства поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также ее европейской и североатлантической интеграции.
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