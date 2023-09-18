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Постпред Грузии при ООН рассказал о планах визита премьер-министра в Нью-Йорк


18.09.2023   10:35


Сегодня начался визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и грузинской делегации в Нью-Йорк. Текущая неделя будет посвящена встречам высокого уровня, общим дебатам, состоится саммит, посвященный целям устойчивого развития, - заявил постоянный представитель Грузии при ООН Давид Бакрадзе.

Как он отметил, премьер-министр обратится с речью к Генеральной Ассамблее, мировыми лидерам.

«Также пройдут двусторонние встречи, на которых будет обсуждаться сложившаяся в регионе ситуация, вызовы, обстановка, существующая в оккупированных регионах, а также прогресс, которого добилась Грузия в направлении осуществления реформ и достижения целей устойчивого развития», - заявил Давид Бакрадзе.


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