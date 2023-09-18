|
|
|
Постпред Грузии при ООН рассказал о планах визита премьер-министра в Нью-Йорк
18.09.2023 10:35
Сегодня начался визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и грузинской делегации в Нью-Йорк. Текущая неделя будет посвящена встречам высокого уровня, общим дебатам, состоится саммит, посвященный целям устойчивого развития, - заявил постоянный представитель Грузии при ООН Давид Бакрадзе.
Как он отметил, премьер-министр обратится с речью к Генеральной Ассамблее, мировыми лидерам.
«Также пройдут двусторонние встречи, на которых будет обсуждаться сложившаяся в регионе ситуация, вызовы, обстановка, существующая в оккупированных регионах, а также прогресс, которого добилась Грузия в направлении осуществления реформ и достижения целей устойчивого развития», - заявил Давид Бакрадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна