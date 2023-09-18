

Постпред Грузии при ООН рассказал о планах визита премьер-министра в Нью-Йорк

18.09.2023 10:35





Сегодня начался визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и грузинской делегации в Нью-Йорк. Текущая неделя будет посвящена встречам высокого уровня, общим дебатам, состоится саммит, посвященный целям устойчивого развития, - заявил постоянный представитель Грузии при ООН Давид Бакрадзе.



Как он отметил, премьер-министр обратится с речью к Генеральной Ассамблее, мировыми лидерам.



«Также пройдут двусторонние встречи, на которых будет обсуждаться сложившаяся в регионе ситуация, вызовы, обстановка, существующая в оккупированных регионах, а также прогресс, которого добилась Грузия в направлении осуществления реформ и достижения целей устойчивого развития», - заявил Давид Бакрадзе.





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