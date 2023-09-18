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В рамках сессии Генассамблеи ООН Илья Дарчиашвили встретился с Анналеной Бербок


18.09.2023   11:16


«В Нью-Йорке в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили провел встречу с федеральным министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

По сообщению пресс-службы МИД Грузии, на встрече стороны обратили внимание на процесс вступления Грузии в Евросоюз.

«Министры рассмотрели вопросы повестки дня двустороннего и многостороннего сотрудничества и тесного партнёрства между двумя странами. В этом контексте была подчеркнута важность визита главы МИД Германии в Грузию в этом году.

Илья Дарчиашвили поблагодарил коллегу за выражение Германией твердой поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии», — отмечают в пресс-службе МИД Грузии.

Грузинская делегация во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили принимает участие в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Глава правительства Грузии обратится с речью к участникам 78-й сессии Генеральной Ассамблеи.


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