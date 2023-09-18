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Государство возместит ущерб жителям сел Кахетии, пострадавшим от стихии
18.09.2023 13:21
Согласно решению премьер-министра, государство выплатит компенсацию пострадавшим от стихийного бедствия в Кахетии. Информацию об этом распространяет Администрация правительства.
По данным ведомства, стихия в очередной раз нанесла ущерб региону Кахетии. В результате сильного града и ветра пострадали муниципалитеты Телави, Кварели и Лагодехи. По словам государственного поверенного в Кахетии Георгия Аладашвили стихия повредила и жилые дома:
«По поручению премьер-министра на месте мобилизованы все соответствующие ведомства. Представители указанных ведомств всю ночь работали на месте. Ущерб подсчитывается. После прохождения соответствующих процедур по решению премьер-министра ущерб будет возмещен пострадавшему населению. Мы находимся на связи с гражданами, и ни один житель не останется без внимания», — сказал Георгий Аладашвили.
В городах Кварели, Греми, Энисели, Сабуэ и Чикаани повреждены часть крыш жилых домов, сельскохозяйственных полей, автомобили. Сильный ветер повалил деревья на дорогах. Всю ночь в эпицентре катастрофы работали пожарные, спасатели службы по чрезвычайным ситуациям МВД и представители муниципалитета. Были проведены работы по очистке дорог.
17 сентября град и сильный ветер нанесли ущерб и деревням Лагодехи. В результате стихийного бедствия были повреждены дома жителей, сельскохозяйственные поля и виноградники.
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